Anne Martens en Cathy Berx, gouverneurs in de frontlinie: “Veiligheidsraad werkt met oneindig veel werkgroepen die geen kaas hebben gegeten van crisismanagement”

Doorgaans zijn gouverneurs niet zo zichtbaar, maar de discussie over de overvolle treinen naar de kust, de mondmaskerplicht en de avondklok in Antwerpen brachten Cathy Berx (51) en Anne Martens (51) ongewild helemaal op de voorgrond. Maar ook in de spotlights zijn ze hun scherpe blik en uitgesproken mening niet kwijtgespeeld. “Er gaapt toch wel een kloof tussen de werkelijkheid en hoe de leden van de Veiligheidsraad naar die werkelijkheid kijken.”