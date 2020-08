De kortste zomervakantie ooit voor het onderwijs: “En we konden na vorig schooljaar de rust echt wel gebruiken”

Door de besognes over corona in het onderwijs zijn veel directies en leerkrachten veel vroeger dan andere schooljaren al opnieuw aan de slag.

“Officieel nog altijd vakantie, maar morgen alweer extra corona-overleg voor vlotte effectieve heropstart. Ik klaag niet, het is wat het is. En het is nodig. Alleen lukt volledig en langdurig uitpluggen en offline gaan daardoor niet. Dat voel ik, zowel fysiek als mentaal.” Het is de tweet die Bert De Smet, coördinerend directeur van het stedelijk onderwijs in Roeselare, de wereld instuurde. De Smet coördineert drie basisscholen en twee academies. “Ik kan me voorstellen dat iedereen in het onderwijs deze zomer met het coronavirus en de gevolgen voor de scholen in zijn achterhoofd zit.”

“Andere zomers sluit ik me minstens een drietal weken van de wereld af en kom ik volledig uitgerust weer werken na half augustus. Nu ben ik het nieuws op de voet blijven volgen, verdiepte ik me in draaiboeken die ik zag passeren en ik heb net mijn derde overlegmoment achter de rug. Terwijl we na vorig schooljaar echt wel allemaal de rust konden gebruiken. Want toen offerden we al heel veel vrije tijd op omdat we zeven dagen per week doorwerkten, ook tijdens de paasvakantie en de verlengde weekends.”

De Smet hoopt nu vooral voor zijn team dat de overheid een eenduidige beslissing maakt voor het komende schooljaar en minder wispelturig is, waardoor ze in het veld niet constant moeten switchen van scenario.