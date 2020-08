Bepaalt kracht van de pandemie in jouw regio straks hoeveel dagen je kind naar school gaat? “Altijd een mogelijkheid geweest”

“Hoe je het ook draait of keert: bij code oranje of rood komt de kwaliteit van onderwijs in gevaar.” Vlak voor een cruciale vergadering met de experten en het onderwijsveld voert Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, de druk op om zoveel als mogelijk scholen te laten starten in code geel. In dat scenario blijven middelbare scholieren slechts één dag per week thuis.