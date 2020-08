Robert Lewandowski wil tegen Lionel Messi laten zien dat hij de beste van de wereld is

Vanavond (21.00) staat in Lissabon met Barcelona-Bayern München de meest prestigieuze van de vier kwartfinales van de Champions League op het programma. De partij is een rechtstreekse confrontatie tussen de topfavoriet voor de eindzege (Bayern) en de beste speler ter wereld (Lionel Messi).

Alhoewel: volgens Bayern-legende Lothar Matthäus werd Messi als beste speler intussen afgelost door Robert Lewandowski. De Poolse aanvaller van Bayern scoorde dit seizoen liefst 34 keer in 34 Bundesliga-matchen en steekt met zijn 13 Champions League-goals ook op het kampioenenbal met kop en schouders boven de rest uit.

Sowieso wordt Bayern naar voren geschoven als favoriet voor de eindzege. Sinds Hansi Flick overnam als hoofdtrainer is de Duitse Rekordmeister niet meer te stoppen. Van zijn laatste 26 wedstrijden won het er 25 en speelde het amper eentje gelijk. Dit kalenderjaar werd nog geen enkele keer verloren.

Dat staat in schril contrast met de situatie in Barcelona. Daar werd afgelopen zaterdag opgelucht ademgehaald toen Messi zijn duivels ontbond en Napoli met 3-1 werd geklopt. Na de corona-onderbreking lieten de Catalanen immers wat steekjes vallen in eigen land, waardoor ze de titel aan Real Madrid moesten laten. De Champions League moet hun seizoen redden, anders sluiten de Blaugrana voor het eerst sinds 2008 het seizoen af zonder prijs.