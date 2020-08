De Wever en Magnette rijden zich vast in slagveld van gebroken relaties en duwen zo Open VLD in de armen van Groen

Het momentum van Bart De Wever en Paul Magnette om een paars-gele regering te vormen, ebt weg. Hun pogingen om Open VLD of Ecolo/Groen mee aan boord te hijsen, draaien op niets uit. De liberalen en groenen slaan nu zelfs de handen in elkaar om te vermijden dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld. Bij de liberalen is het vertrouwen compleet zoek en met de groenen is het water inhoudelijk zeer diep. En ook al ontkennen de twee politieke families het met klem: Vivaldi loert weer om de hoek.