Leipzig verrast Atlético en Carrasco en haalt halve finale Champions League

Favoriet Atlético Madrid en Yannick Carrasco hebben zich gisteravond in de kwartfinales van de Champions League de kaas van het brood laten eten door een verrassend sterk RB Leipzig. De Duitsers toonden zich met én zonder bal veel sterker en uitgekookter dan Atlético en kregen drie minuten voor tijd wat ze verdienden: de winnende 2-1.

Het overwicht van de nummer drie van de Bundesliga, waar de nog maar 21-jarige verdediger Dayot Upamecano veel indruk maakte, vertaalde zich vlak na rust in de verdiende openingstreffer. Een voorzet van Marcel Sabitzer werd door Dani Olmo in de verste hoek gekopt. Bij een statisch Atlético moest bijna alles van Yannick Carrasco komen – de Rode Duivel zag al vroeg een schot in de korte hoek gestopt door Leipzig-doelman Peter Gulacsi. Tot Joao Felix inviel. De 20-jarige Portugese recordaankoop forceerde op zijn eentje een penalty en zette die nog om ook: 1-1. De wedstrijd leek op verlengingen af te stevenen, tot een afgeweken afstandsschot van Tyler Adams de Duitsers drie minuten voor tijd de 2-1 bezorgde. Jammer voor Carrasco, maar hij moet met Atlético naar huis. Leipzig wordt volgende week dinsdag de uitdager van PSG in de halve finale.