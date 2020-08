De kus waar we 75 jaar later nog over spreken was niet eens gewenst én nog eens te vroeg ook

Ook in 1945 was er applaus voor verplegend personeel. Dag op dag 75 jaar geleden stroomde Times Square in New York vol met mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog en een hoop nationale helden vierden. Eén beeld van een matroos die die avond een vrouw kuste, blijft tot vandaag de gemoederen beroeren. Misplaatst is de afdruk op zijn minst omdat de vrouw helemaal niet gekust wou worden. En ook omdat ze geen verpleegster was.