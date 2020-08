Philippe Clement zet spelers op scherp: Club-coach eist reactie in Eupen na twee nederlagen op rij

Na de bekernederlaag tegen Antwerp en het competitieverlies tegen Charleroi eist Philippe Clement dat Club Brugge zondag rechtstaat in Eupen. “Als je twee klappen tegen je kop krijgt, moet je rechtstaan en reageren”, zette de coach zijn spelers op scherp. “Je bent een slechte bokser als je nog een derde wil incasseren.”

Clement voerde begin deze week een gesprek met zijn belangrijkste spelers. “Het klopt dat ik meer rendement verwacht”, doelt Clement op sterkhouders als Vanaken, Vormer en Diatta. “Daar hebben we over gepraat en ik zag deze week op training al een reactie. Nu wil ik die reactie ook zien in de wedstrijd in Eupen.”

Enkele vaste waarden spelen zondag om hun basisplaats. Club speelt in Eupen de wedstrijd die vorig seizoen door de coronacrisis was weggevallen. De Panda’s bewezen maandag in Leuven een gevaarlijke ploeg te zijn met enkele jonge vinnige aanvallers. “We gaan een top Club Brugge nodig hebben om te winnen in Eupen”, zei Clement. “Ik reken erop dat iedereen wakker is. Iedereen smacht ernaar opnieuw wedstrijden te winnen en zo snel mogelijk dat goede gevoel terug te krijgen.”

Foto: BELGA

Dat er na de titel gemakzucht in zijn ploeg is geslopen, ontkent Clement. “In de eerste helft tegen Antwerp was dat misschien nog het geval, maar ik was heel tevreden over ons eerste halfuur tegen Charleroi. We dwongen meer kansen af dan in de wedstrijden vorig seizoen tegen Charleroi. Alleen is ons niveau nadien gezakt. Op het einde van de rit gaat het om het resultaat en dan was het vorige zaterdag niet goed genoeg. Het lege stadion en de hitte speelden een rol, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We moeten werken aan alle elementen die we beter kunnen doen om tot een beter resultaat te komen.”

Wie er zondag niet bij is, is Simon Deli. De Ivoriaanse verdediger viel tegen Charleroi uit met een dijblessure en is twee tot drie weken out.

Ook Emmanuel Dennis is onzeker. Tegen Charleroi was de Nigeriaan een van de betere Bruggelingen, maar donderdag moest hij de training staken na een trap op de enkel. Vandaag wordt zijn toestand geëvalueerd. Aangezien de wedstrijd pas zondag komt, is de kans reëel dat hij alsnog de aftrap haalt.