Enkel beursgang kan Airbnb nog redden, maar de timing in volle coronacrisis is riskant

Ondanks desastreuze kwartaalresultaten gaat Airbnb door met de voorbereidingen op een beursgang, dit najaar. In volle coronacrisis lijkt het een gok, maar veel alternatieven heeft CEO Brian Chesky niet.

Al twee jaar loopt Chesky rond met plannen om met Airbnb naar de beurs te trekken. Hij bedacht in 2008 samen met twee studiegenoten het concept om via een website kamers of woningen van particulieren te verhuren aan toeristen. Het idee bleek een voltreffer. In geen tijd groeide Airbnb uit tot het grootste online logeerverhuurplatform ter wereld.

Die groei werd met leningen en kapitaal van privé-investeerders uitgebouwd. Aanvankelijk draaide het om enkele miljoenen dollars, maar bij latere kapitaalrondes sprongen de bedragen spectaculair omhoog. Het leidt ertoe dat veel investeerders, zeker die van het eerste uur, de druk om naar de beurs in Wall Street te trekken opvoeren. Want een beursgang zou hen de kans geven hun investering te verzilveren. Er rest Airbnb dus niet veel keuze. Als de mogelijkheid tot doorverkoop nog lang uitblijft, kan het bedrijf verplicht worden de eerste investeerders uit eigen kas te vergoeden.

Slechte timing

Maar de timing voor een beursgang is erg risicovol. De omzet van Airbnb is in de periode van april tot juni omlaag gedonderd tot 335 miljoen dollar. In het eerste kwartaal was dat nog 842 miljoen dollar en in het tweede kwartaal vorig jaar zelfs bijna 1 miljard. Door de instorting van het toerisme de voorbije maanden schrijft de boekhouding nu in rode cijfers. In het tweede kwartaal was er een verlies van 400 miljoen dollar, in het eerste ook al iets meer dan 300 miljoen. 1.900 medewerkers verloren al hun baan bij Airbnb.

Toch is de beursgang niet bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Amerikaanse beleggers stuwen de koersen op Wall Street ondanks de crisis naar recordniveaus, de techgiganten uit Silicon Valley op kop. In dat wereldje heeft Airbnb zeker zijn aanhangers.

Bovendien leeft het bedrijf op de hoop dat het beter zal gaan. Brian Chesky verklaarde eind juli dat het aantal boekingen in de eerste weekends van juni zelfs hoger lag dan in juni vorig jaar. En nu citytrips weer toegelaten zijn, rekent Airbnb op “redelijke” omzetcijfers voor het derde kwartaal.

Eén ding staat wel al vast: door de coronapandemie is Airbnb een pak minder waard dan een half jaar geleden. De geschatte waarde is teruggelopen van 26 miljard dollar naar 18 miljard.