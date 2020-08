“Twaalf dagen topvoetbal in een toernooi gegoten: dit is Champions League op zijn allerbest”

We zitten er al twee dagen op Proximus naar te kijken. En het zal vanavond en morgenavond niet anders zijn. Het eindtoernooi van de Champions League dat in Lissabon wordt gespeeld, is een voltreffer. Ondanks de afwezigheid van publiek twee wedstrijden beklijvende opwarming en nu komen pas de grote kanonnen. Een meer dan leuke afleiding in de ellende waarin we vertoeven.