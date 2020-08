Anderlecht-spits Landry Nany Dimata is na 18 maanden (!) opnieuw profvoetballer: “Zo’n blessure verandert je hele leven”

Geef toe: u was hem bijna vergeten. Anderlecht kocht Landry Nany Dimata (22) in 2018 voor 5 miljoen van Wolfsburg, maar zijn avontuur bij paars-wit was tot nu toe vooral één brok miserie. Maar liefst 546 dagen of 18 maanden was de spits out met een kraakbeenletsel in zijn knie en zweeg hij. Het einde van zijn carrière dreigde, maar Dimata vocht terug. “Bij mijn eerste goals ga ik emotioneel zijn.”