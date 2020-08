CLUBNIEUWS. Roef krijgt voorkeur op Kaminski bij Gent, negatieve coronatest voor Bongonda

De tweede speeldag van de Jupiler Pro League is in aantocht. De eersteklassers likken hun wonden na de eerste match en werken toe naar een nieuw voetbalweekend. Wie is er fit, wie moet vrezen voor zijn plaats? Een overzicht.

KV KORTRIJK. Versterking op komst

Het blijft voorlopig behelpen voor KV Kortrijk en Yves Vanderhaeghe. De Sart hernam wel de training, maar is zoals verwacht nog niet fit. Ook D’Haene, Jonckheere en Stojanovic zijn nog steeds onbeschikbaar. Ezekiel is nog altijd niet terug uit Nigeria. Er wordt nog gezocht naar een extra doelman en een verdediger. Er werden een paar profielen bekeken. (kv)

ZULTE WAREGEM. Opare opnieuw twijfelachtig

Net als vorige week is Daniel Opare onzeker voor de partij op het veld van Beerschot. Vorige week tegen Racing Genk liep de Ghanees een hamstringblessure op en werd hij gewisseld voor Mikel Soisalo, die ook nu de plaats van Opare kan innemen. Ook voor Kainourgios en Bjordal komt de partij waarschijnlijk nog te vroeg. Zulte Waregem trekt zondag voor het eerst sinds september 2012 richting het Kiel. Toen werd het 1-1. De beide aanvoerders uit die wedstrijd zullen zondag plaatsnemen in de dug-out. Hernan Losada is zeven jaar later hoofdtrainer bij de Ratten, terwijl Davy De fauw nu assistent is van Francky Dury. (tjm)

KV OOSTENDE. Ondoa naar de uitgang

KV Oostende haalde met Bram Castro (37) een ervaren Belg in doel om de rol van tweede keeper op te nemen. Dat betekent zo goed als zeker het einde van Ondoa (foto) bij KV Oostende, dat ook nog de jonge Jordy Schelfhout achter de hand houdt als derde doelman. Die laatste kreeg recent nog een nieuw contract. Ondoa heeft nog een contract tot 2022, maar KVO zoekt dus naar een oplossing. Capon, Bätzner en Jäkel zijn nog niet klaar voor de trip naar Charleroi. Hendry trainde wel mee en maakt kans op een plaats in de selectie. (jve)

CERCLE BRUGGE. Weer trainen met contact

Wie staat er zondag in doel bij Cercle? Paul Clement hakte naar eigen zeggen al de knoop door maar wilde Antwerp niet wijzer maken. Er mag vanuit gegaan worden dat Didillon zal starten. De Schot Bates (foto) traint voluit mee, maar is nog niet fit genoeg om te starten. Vitinho hernam de training. De spelers mogen na zeven dagen ook weer met contact trainen, nadat er vorige week iemand positief werd bevonden. Iedereen werd gisteren weer getest. (kv)

AA GENT. Roef krijgt voorkeur op Kaminski, einde verhaal voor Dejaegere en Asare

AA Gent-trainer Jess Thorup kiest zaterdag tegen KVK in principe voor Davy Roef onder de lat. Intern waren de twijfels over Thomas Kaminski zodanig toegenomen dat de coach een wissel nauwelijks nog kon vermijden. Kaminski betaalt zo meteen het gelag voor de nederlaag in Sint-Truiden en zijn gebrek aan communicatie bij de fatale tweede tegengoal, niet zijn eerste foutje in Gentse loondienst. Op de achtergrond speelt overigens dat Kaminski in 2021 einde contract is.

Vijf jaar nadat de Buffalo’s hun eerste landstitel veroverden, lijken nu ook de laatste twee spelers van die succesvolle spelersgroep die sindsdien onafgebroken onder contract lagen bij AA Gent, op weg naar de uitgang. De voorbije weken kwamen Nana Asare en Brecht Dejaegere al nauwelijks in het stuk voor tijdens de voorbereiding en ondanks de blessures van De Bruyn en Nurio blijkt Jess Thorup niet van mening veranderd. “Ze hebben veel verdiensten voor deze club. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Dit is voor iedereen een moeilijke situatie, maar ik reken niet meer op hen”, laat de Deense coach van de Buffalo’s geen ruimte voor discussie. (ssg, kvu)

ANDERLECHT. Adzic dicht bij ADO Den Haag

Luka Adzic staat dicht bij een uitleenbeurt aan de Nederlandse eersteklasser ADO Den Haag. De onderhandelingen over de 21-jarige Serviër zitten in een afrondende fase. ADO eindigde vorig seizoen pas zeventiende, maar kon door de nietigverklaring van de competitie ontsnappen aan degradatie. De linksbuiten, die RSCA in 2018 overnam van Rode Ster Belgrado, werd in de tweede helft van vorig seizoen al uitgeleend aan Emmen. Daar kwam hij door corona maar drie keer in actie. Bij RSCA is Adzic overbodig. Daarom werd gezocht naar een huuroplossing. Op termijn hoopt paars-wit Adzic wel nog te kunnen uitspelen voor eigen rekening.

Aanwinsten Tau, Bundu en Mykha worden tegen STVV nog niet in de selectie verwachte. (tst, jug, mah)

Foto: Photo News

OHL. Onderzoek naar staat van het veld

OHL wil weten wat er aan de basis ligt van zijn vier blessures maandag tegen Eupen. Schuermans, Tshimanga, Duplus en Maertens vielen uit zonder contact met de tegenstander. Daarom komt er dit weekend een uitgebreid onderzoek naar de staat van het veld. Een gespecialiseerde firma komt allerhande analyses en metingen uitvoeren op Den Dreef, die peilen naar de densiteit, demping en absorptie van de grasmat. “Die firma laten komen is een dure affaire, maar ik wil absoluut weten of er iets scheelt met ons veld”, zegt Marc Brys. “Is dat niet het geval, dan kunnen we dat tenminste uitsluiten als oorzaak van onze blessures.” (mah)

BEERSCHOT. Onderhandelingen met Japanse spits

Beerscho voert gesprekken met de Japanse international Musashi Suzuki. Het was de Japanse krant Sports Hochi die donderdagochtend de kat de bel aanbond. Suzuki is een van de belangrijkste spelers van Hokkaido Consadole Sapporo, een middenmoter in de Japanse eerste klasse. Vorig seizoen was de aanvaller goed voor twintig doelpunten in 39 wedstrijden, deze jaargang staat de teller op zes treffers in vijf matchen. Hij verzamelde ook al zeven caps voor de Japanse nationale ploeg, waarin hij één keer scoorde. Masakatsu Mikami, de voorzitter van de club uit Sapporo, bevestigde de interesse van “een Belgische club”. Een akkoord werd nog niet bereikt. (red)

KV MECHELEN. Engvall maakt comeback tegen RWDM

Dezelfde twintig namen in de selectie als tegen Anderlecht. Engvall is er nog niet bij. Hij maakt morgen zijn comeback in een oefenpartij tegen RWDM. Ook Thoelen viert mogelijk zijn rentree als hij zich fit voelt. De vriendschappelijke partij, waarin ook enkele bankzitters van vanavond zullen aantreden, begint om 11 uur. In de interlandbreak, na speeldag vier, oefent KV tegen het Nederlandse Waalwijk. Na De Bie (19) en Van Keilegom (21) trekken ook Alec Van Hoorenbeeck (21) en Gaétan Bosiers (21) op huurbasis, en zonder aankoopoptie, naar Helmond Sport. Het viertal maakt deel uit van een samenwerkingsproject tussen KV en de Nederlandse tweedeklasser. (dige)

WAASLAND-BEVEREN. Faucher sukkelt met de kuit

Voorlopig is het bij Waasland-Beveren nog even wachten op nieuwkomer Jordan Faucher (foto). De 28-jarige Franse spits met Algerijnse roots verscheen deze week nog niet op de trainingsvelden achter de Freet¬hiel.

De reden? Faucher heeft nog last van de kuit. Ook Din Sula (knie), Milan De Mey (knie) en Andreas Wiegel (enkel) verschenen niet op het oefenveld. Het drietal revalideert volop bij de kinesisten van REV. (whb)

STVV. Geen enkele geblesseerde

Net als een week geleden heeft Muscat keuze te over in zijn kern. De Kanaries zijn na een paar kleine kwaaltjes aan het begin van de week allemaal opnieuw topfit bevonden voor de clash met paars-wit. Mogelijk wisselt Muscat op de linkerflank Nakamura, die tegen Gent wat bleekjes voor de dag kwam, voor Lee. Muscat hoopt in Anderlecht een verlengstuk te kunnen breien aan het goede spel dat STVV tegen Gent op de mat bracht. “Met dit team willen we bouwen. We hebben een goede basis gelegd, maar er is nog ruimte voor verbetering”, blikt de coach vooruit. “Ik zie deze match als een opportuniteit om ook daar een goed resultaat neer te zetten.” (pivan)

RC GENK. Bongonda test negatief, dagje rust voor Dessers

Dessers kwam woensdag verkeerd neer met zijn hoofd, maakte de training wel vol maar werd donderdag met een duizelig gevoel naar huis gestuurd. Hij pikt in principe vrijdag weer aan. Lucumi, Ito en Onuachu deden het met kleinere ongemakken rustiger aan op woensdag, maar hervatten donderdag. Ook Sierra (enkel) sloot toen weer aan, De Norre (hamstrings) trainde ook al individueel. Het beste nieuws kwam van de tweede coronatest van de week: iedereen testte negatief. Inclusief Bongonda, die mogelijk aan de aftrap komt. “Hij bewees tegen Lens dat hij in topvorm zat, ik denk niet dat hij veel verloren heeft”, zei Wolf donderdagmiddag.” (mg)