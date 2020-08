Ook Nederlanders en Fransen moeten bij aankomst in Verenigd Koninkrijk in quarantaine

Het Verenigd Koninkrijk heeft donderdag het lijstje van landen waarvan de inwoners bij aankomst in het land verplicht in quarantaine moeten, uitgebreid. Voortaan moeten ook reizigers uit Frankrijk, Nederland, Monaco en Malta voor 14 dagen in zelfisolatie. De beslissing is ingegeven door het stijgende aantal coronabesmettingen in de betrokken landen.