Groei nieuwe coronabesmettingen blijft vertragen, maar aantal nieuwe overlijdens stijgt

De groei van het aantal nieuwe coronagevallen in België blijft verder vertragen, maar het aantal nieuwe overlijdens zit in de lift, zo blijkt vrijdag uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de periode van 4 tot 10 augustus raakten gemiddeld 605,7 mensen per dag besmet met het coronavirus. Het gaat om een stijging met 9 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. In totaal werden al 76.191 besmettingen vastgesteld; dat zijn er 544 meer dan een dag eerder gemeld.

Terwijl het aantal nieuwe besmettingen zich al enkele dagen lijkt te stabiliseren, loopt het totale aantal overlijdens als gevolg van Covid-19 in ons land op naar 9.916. Dat zijn er liefst 16 meer dan wat donderdag door Sciensano werd gemeld. In de periode van 4 tot 10 augustus overleden gemiddeld elke dag 5,3 patiënten, een toename met 95 procent op weekbasis.

De ziekenhuisopnames stegen in dezelfde periode met 15 procent naar een gemiddelde van 28,3 opnames per dag. Donderdag lagen 309 Covid-19-patiënten (+8) in het ziekenhuis. Zo’n 74 patiënten (-2) bevonden zich op intensieve zorgen, waarvan er 42 (+2) beademd moeten worden. In totaal zijn al 18.618 mensen in het ziekenhuis beland met Covid-19.