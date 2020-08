Protest in Wit-Rusland lokt opnieuw duizenden mensen de straat op

In heel Wit-Rusland zijn donderdagavond opnieuw duizenden mensen de straat opgetrokken om te demonstreren tegen de volgens hen frauduleuze presidentsverkiezingen. Vooral in het centrum en de buitenwijken van de hoofdstad Minsk werd geprotesteerd.

Volgens diverse berichten zou het protest van donderdagavond vreedzamer verlopen dan de voorbije dagen, toen duizenden mensen door de veiligheidstroepen hard werden aangepakt en gearresteerd.

In de ex-Sovjetstaat wordt sinds zondag gedemonstreerd tegen de herverkiezing van president Aleksander Loekasjenko. De manifestanten beschuldigen Loekasjenko van massale verkiezingsfraude met als doel een zesde termijn als president in de wacht te slepen. De 65-jarige Loekasjenko, bijgenaamd de laatste dictator van Europa, leidt de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar met harde hand. Al die tijd onderdrukte hij elke vorm van oppositie.

Sinds zondag werden al ongeveer 7.000 mensen opgepakt. Op sociale media duiken met geregeld beelden op waarop te zien is hoe de politie de betogers hardhandig aanpakt. Donderdag werd uit solidariteit met de actievoerders in heel wat overheidsbedrijven het werk neergelegd, en ook heel wat dokters gingen in staking. Overal werden mensenkettingen gevormd en duizenden vrouwen deelden bloemen uit. Tot slot namen ook enkele journalisten van staatsmedia uit protest met de huidige gang van zaken ontslag.

De Wit-Russische autoriteiten zeggen intussen dat ze meer dan 1.000 opgepakte demonstranten hebben vrijgelaten. Ze zouden wel hebben moeten beloven om niet meer deel te nemen aan “niet-toegelaten manifestaties”. Minister van Binnenlandse Zaken Joeri Karaev verontschuldigde zich op zijn beurt voor het politiegeweld dat gepleegd werd tegen “voorbijgangers” die niet bij de protesten betrokken waren.

