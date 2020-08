Kaboel is begonnen met vrijlating van resterende talibanstrijders

In Afghanistan zijn de autoriteiten donderdag begonnen met de controversiële vrijlating van de resterende talibanstrijders. Donderdag werden ook al 80 gedetineerden vrijgelaten die banden hebben met de taliban.

De grote Afghaanse volksraad had eerder besloten om de 400 talibanstrijders vrij te laten. De radicaal-islamitische verzetsorganisatie had om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten als voorwaarde gesteld dat deze groep, als laatste van in totaal 5.000 opgepakte taliban, de gevangenis zou mogen verlaten. Dat was in regeringskringen omstreden, omdat deze te boek stonden als zeer gevaarlijk. Een aantal van hen werd beschuldigd van het plegen van zware aanslagen, met veel burgerslachtoffers onder wie buitenlanders.