Kort, maar meer dan krachtig. Een warmteonweer hield lelijk huis in de regio rond Kortrijk. Onder meer het AZ Groeninge deelde in de brokken.

Eén fel warmteonweer en de chaos was compleet. De hulpverleningszone kreeg ongeveer 150 oproepen na de passage van de stortregens. Vooral in de regio Kortrijk was de wateroverlast enorm.

In het AZ Groeninge ...