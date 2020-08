Cybercriminelen plannen meerdere aanvallen in ons land: “Tsunami aan sms-phisingberichten op komst”

Cybercriminelen plannen de komende dagen en misschien weken meerdere aanvallen met “smishingberichten” (phishingberichten via sms) in ons land. Dat heeft het Centrum voor Cybercriminaliteit vernomen uit goede bron. Het Centrum roept op alert te zijn en dergelijke berichten te melden.

Sms’en worden steeds vaker gebruikt om berichten te sturen die valse links bevatten met de bedoeling mensen op te lichten. Deze vorm van phishing kreeg een naam: “smishing” of ook “sms-phishing”. De jongste weken zit smishing in de lift en ook de komende weken mogen we aanvallen met smishingberichten verwachten.

“Cybercriminelen gebruiken de actualiteit om je nieuwsgierig te maken en te laten klikken. We zien meerdere smishingberichten opduiken die iets beloven naar aanleiding van de coronacrisis”, klinkt het bij het Centrum voor Cybercriminaliteit. “Maar ook de berichtjes die van de overheid, een bank of een koerierdienst lijken te komen, blijven de ronde doen. Laat je niet vangen en wees altijd alert.”

Het Centrum raadt aan om niet op de link te klikken van een verdacht bericht. Als je toch geklikt hebt, vul dan de velden verder niet in en breek elke interactie af. Wie een vals bericht ontvangt, kan dat doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. De inhoud van een vals sms-bericht kan je kopiëren naar een e-mail. De inhoud wordt dan automatisch verwerkt. Printscreens kan je doorsturen via info@safeonweb.be.

Op www.safeonweb.be staan nog meer tips rond het opsporen van phishing- en smishingberichten.