Burgemeester Blankenberge vreest komend weekend: “Extreemrechtse groepen willen de boel komen opkuisen”

Blankenberge - “Blankenberge heeft zijn onschuld verloren deze week. Hopelijk krijgen we ze ooit nog terug.” Dat zegt Daphné Dumery (N-VA), burgemeester van Blankenberge, in een interview met Het Laatste Nieuws bijna een week na de massale rellen in de badplaats.

OVERZICHT. Hoe kijken de kustburgemeesters naar het laatste topweekend? “Iedereen is welkom, maar als we vol zitten gaan we op slot” (+)

Het viel op: er was de voorbije dagen veel minder volk in Blankenberge. “De toeristen zijn weggebleven, allicht uit schrik”, aldus Dumery. “Ons imago is besmeurd: strandgangers verwachten dat we 100 procent veiligheid garanderen, en terecht. Dit gaan we nog even meeslepen, vrees ik.”

“Iedereen hier is geschrokken van het geweld”, vervolgt de burgemeester. “Stadsbendes: je las daar wel over in de krant, maar het was toch altijd ver van ons bed. Als je daar als bescheiden gemeente van 20.000 inwoners totaal onverwacht mee geconfronteerd wordt, heeft dat een enorme impact. Blankenberge heeft zijn onschuld verloren deze week. Hopelijk krijgen we ze nog ooit terug.”

Ondanks gesprekken met provinciegouverneur Anne Martens, de federale politie en de NMBS - die beloofde dat de treinen aan maximaal 80 procent bezetting zullen rijden en er maximaal 6.000 dagjestoeristen naar Blankenberge zullen komen - is Dumery er niet gerust in. “Ik houd mijn hart vast voor komend weekend. Ik vrees niet zozeer voor bendes uit Brussel, maar ik hoor dat extreemrechtse groepen van plan zouden zijn om de boel te komen opkuisen. Dat soort acties moeten we echt voorkomen, we hebben daarvoor versterking gevraagd.”