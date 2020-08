Apple en Google verwijderen immens populaire spel Fortnite uit aanbod

Zowel Apple als Google hebben Fortnite uit hun App/Play Store verwijderd. De technologiereuzen liggen overhoop met de producent van het immens populaire spel, omdat die een eigen betalingssysteem heeft ingevoerd.

Het zit er al even bovenarms op tussen Apple en Fortnite-ontwikkelaar Epic Games. Spelers van het schietspel konden rechtstreeks in het spel betalen en dat gaat in tegen de voorschriften van Apple, dat 30 procent vergoeding vraagt voor alle ‘in-app’ aankopen. Volgens Apple verschijnt Fortnite pas opnieuw in de App Store als aan alle regels voldoet, Epic Games dreigt op zijn beurt dan weer met juridische stappen tegen de iPhone-maker.

Apple verklaarde intussen wel “samen met Epic te werken aan een oplossing”. “Maar we hebben geen enkele intentie om een speciale uitzondering voor hen te maken”, zo luidt het in een persbericht. “Epic Games heeft de onfortuinlijke stap gezet om onze richtlijnen te schenden. Die richtlijnen zijn ingevoerd zodat elke ontwikkelaar gelijk behandeld zou worden en zodat we alles veilig kunnen houden voor onze gebruikers. Daarom hebben we Fortnite uit ons aanbod verwijderd.”

Ook Google verwijderde Fortnite om dezelfde reden uit de Play Store, al kunnen Android-gebruikers het spel momenteel wel nog downloaden via de ‘app launcher’ van Epic Games zelf.

De makers van Fortnite hebben inmiddels al de reclamespot nagemaakt waarmee Apple de Macintosch computer aankondigde tijdens de Super Bowl. Die refereert naar het dystopische 1984 van George Orwell. De nieuwe video hebben ze slim ‘Nineteen Eighty-Fortnite’ genoemd en eindigt met de hashtag #FreeFortnite.

“Epic Games heeft het monopolie van de App Store uitgedaagd. Uit wraak heeft Apple Fortnite van een miljard toestellen geblokkeerd. Sluit je aan en voorkom dat 2020 1984 wordt”, zo sluit de video af.

Fortnite is gratis te downloaden en is immens populair sinds het gelanceerd werd in 2017.