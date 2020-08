Wie aan de kust woont of werkt, krijgt voorrang op de trein

Als haar treinen vol zitten, zal de NMBS dit weekend onderscheid maken tussen ­toeristen en wie om “essentiële redenen” naar de kust wil, zo meldt De Standaard.

Dinsdag werd besloten om het treinaanbod van de NMBS naar de kust in te perken. De treinen die wel rijden, zullen bovendien voor niet meer dan 80 procent gevuld mogen zijn. Is die maximale bezetting bereikt, dan zal de NMBS reizigers kunnen weigeren. Of beter: dan zal de NMBS dagjestoeristen weigeren. “Mensen die wonen of werken in een van de gemeenten langs het traject, mogen altijd mee op de eerste trein”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Zij krijgen dus voorrang.

De NMBS vraagt dat zij op dat moment ook kunnen bewijzen – “met hun identiteitskaart of een document van hun werk­gever” – dat zij geen dagjes­toerist zijn. Ook wie meerdere dagen naar zee gaat en dus een hotel gereserveerd heeft, krijgt voorrang op wie slechts één dag gaat. “We zullen niemand weigeren die absoluut op zijn bestemming moet zijn.”