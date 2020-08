Diego Simeone krijgt het te verduren na CL-verlies tegen RB Leipzig: “Zwartste vlek in de geschiedenis als Atletico-coach”

De 2-1 nederlaag in de Champions League tegen RB Leipzig zindert na bij Atlético Madrid. In de Spaanse hoofdstad tillen ze zwaar aan het mislopen van de halve finale. “De ploeg is zijn spirit kwijt: er moet een andere koers worden gevaren.”

De winning goal van Tyler Adams kwam er dan wel met een gelukje, maar toch was Leipzig-coach Julian Nagelsmann bijzonder trots op de voetballende prestatie van zijn team. “Die goal viel precies vanaf de plek waar we Atlético graag pijn wilden doen”, vertelde hij achteraf bij Sky Sports. De frustratie bij Diego Simeone tijdens de wedstrijd sprak boekdelen: zijn team dwong kansen af - onder meer via een bedrijvige Yannick Carrasco - maar de Duitse nummer drie had het overwicht in het spel. Het tactische plannetje van Nagelsmann klopte, Simeone beet er zijn tanden op stuk.

Hij is sinds 2011 in dienst bij Atlético Madrid, Diego Simeone. De Argentijn doorbrak de hegemonie van FC Barcelona en Real Madrid en schonk Alteti een landstitel, een Copa del Rey, twee Champions Leauguefinales en twee Europa Leaguetrofeeën. Maar nu denkt de toonaangevende krant Marca dat hij beter de eer aan zichzelf houdt.

“Er is niemand in de hele clubgeschiedenis die zo veel voor Atlético heeft gedaan als Simeone. Maar aan alles komt een eind, zo is het leven”, laat columnist Alvara Roca optekenen.

Doelman als uitblinker

Marca plaatst El Cholo in een bijzonder rijtje topcoaches. “Het Barcelona van Johan Cruijff is er niet meer. Het AC Milan van Arrigo Sacchi is er niet meer. Het Manchester United van Sir Alex Ferguson is er niet meer. Het Real Madrid van Vicente Del Bosque is er niet meer. En nu lijkt het erop dat ook het Atlético Madrid van Simeone er niet meer is.”

“De ploeg is zijn spirit kwijt. Het team waar iedereen bang voor was, is nu een team waarin iedere week de doelman de grote uitblinker is. Er moet een andere koers worden gevaren, het roer moet om en er moet een nieuwe kapitein op het schip komen.”

Foto: Photo News

“Leipzig in alle opzichten beter dan wij”

Quid Simeone zelf? De anders zo geestdriftige coach zat er na de wedstrijd een beetje beteuterd bij op de persconferentie. Hij had geen verklaring voor de nederlaag van de Rojiblancos in Lissabon.

“We wilden natuurlijk meer dan dit en zijn dan ook zwaar teleurgesteld, maar ik weet dat we alles hebben gegeven. Leipzig was in alle opzichten beter dan wij”, gaf Simeone toe.

Al riep hij wel de vermoeidheid binnen zijn ploeg aan als excuus. “We hebben zestig dagen niks kunnen doen en daarna moesten we opeens elf wedstrijden spelen waarin een Champions League-ticket op het spel stond. We hebben na een zwaar seizoen alles gegeven tegen Leipzig, maar het is niet gelukt.”

“Ik heb daar verder geen excuses voor”, besloot hij. “Leipzig oogde fris en speelde met enthousiasme, maar daar waren wij niet toe in staat. Deze uitschakeling geeft een bittere nasmaak, maar we moeten het hoofd nu niet laten hangen.”