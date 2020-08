Twee Belgische vrouwen ontvoerd, bestolen en misbruikt tijdens vakantie in Colombia

Twee Belgische vrouwen, van 32 en 40 jaar, zijn tijdens hun vakantie in Colombia zestien uur lang ontvoerd. In die tijd werden ze bestolen en seksueel misbruikt, terwijl de daders alles filmden met hun smartphone.

De feiten dateren al van 23 en 24 februari, maar raakten nu pas bekend omdat de Colombiaanse politie nu pas twee verdachten wist te arresteren. De twee vrouwen waren toen op vakantie in de Cocoravallei, gelegen nabij natuurpark Los Nevados en stadje Salento, toen ze ontvoerd werden door twee mannen. Ze werden bedreigd met een vuurwapen en gedwongen tot seksuele handelingen met elkaar. De daders filmden alles en hebben de beelden mogelijk online verspreid, al kon dat nog niet worden bewezen. De vrouwen moesten ook al hun kostbare bezittingen afgeven.

Zes maanden na de feiten zijn twee verdachten gearresteerd. Het gaat om Yull Brynier Orozco en Jorge Ivan Hernández, twee mannen die in de dagen ervoor ook al een 24-jarige Française zouden hebben ontvoerd. Beide mannen zitten momenteel in de cel in afwachting van hun proces.