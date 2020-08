CD&V-voorzitter Joachim Coens over federale formatie: “Het was de voorbije dagen erg warm, maar toch moeten we hoofd koel houden”

“Het was de laatste dagen bijzonder warm, maar het is toch belangrijk om het hoofd koel te houden en aan tafel verder te praten.” Daarvoor ijverde CD&V-voorzitter Joachim Coens vrijdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. Hij deed dat een dag na de opmerkelijke gezamenlijke sortie van liberalen en groenen. Die twee politieke families toonden zich bezorgd over de plannen van preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette.

“Ik begrijp wat in die communicatie staat, maar vraag me af waarom dat moet. Men moet dat aan tafel zeggen. Ik heb begrepen dat ze vrijdag allebei uitgenodigd zijn. Dat is het moment om zaken uit te klaren.”

Voor Coens is het belangrijk dat met De Wever en Magnette de voorzitters van de twee grootste partijen, N-VA en PS, aan zet zijn. “Iedereen heeft het laatste jaar gehoopt dat zij aan zet zouden komen”, zegt Coens. “Dat is nu zo. Ze hebben min of meer een consensus en voeren gesprekken. De mensen verwachten dat er gepraat wordt en dat er een oplossing komt.”

De CD&V-voorzitter erkent dat de samenstelling van het parlement de regeringsvorming bemoeilijkt. “Er komen veel breuklijnen samen, en we weten dat er nu een synthese gemaakt zal moeten worden. Iedereen zal water in de wijn moeten doen.” Ook zijn partij heeft opmerkingen geformuleerd op de nota die hen door de preformateurs is toegelicht.

De tijd dringt, en vandaag/vrijdag is een nieuwe belangrijke dag. De preformateurs zitten dus opnieuw samen met liberalen en groenen, en maandag worden ze op het paleis verwacht. “Het moet duidelijk worden met welke partijen we aan tafel gaan”, zegt Coens. “Er moet een meerderheidsregering gevormd worden. Vandaag is er een regering die tot en met september het vertrouwen heeft. Wat ons betreft is dat de tijdsfactor.”

Na de gezamenlijke communicatie van liberalen en groenen werd hier en daar gespeculeerd dat opnieuw een Vivaldi-regering in de steigers staat, maar daarin gaat Coens niet mee. “Wat mij daarin een beetje stoort, is dat we moeten praten met de twee preformateurs. Het is raar dat men nu over andere zaken praat.”