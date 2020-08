Na de hitte, de overvloed aan water: Vlaanderen kreeg bakken regen over zich

Nadat ons land de afgelopen dagen kreunde onder de hitte, kwam er donderdagavond verkoeling. Een regenzone trok over ons land en verschillende plaatsen viel de regen met bakken uit de lucht. Dat zorgde voor heel wat wateroverlast in verschillende provincies. In Kortrijk kreeg het AZ Groeninge te maken met een natte kelder en verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant konden de overvloed aan water niet verwerken, met overstromingen tot gevolg. Het KMI activeerde de code oranje voor noodweer. Het noodnummer 1722 blijft nog het hele weekend actief, want het is nog niet voorbij. Ook voor vrijdag is er nog regen voorspeld.