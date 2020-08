Lichaam van vermiste zwemmer (19) uit Maasmechelen gevonden in kiezelgroeve

Maasmechelen / Dilsen-Stokkem - Duikers hebben vrijdagochtend rond 10 uur het lichaam van de vermiste zwemmer (19) uit Maasmechelen aangetroffen in de kiezelgroeve ’t Greven in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Dat heeft de politie zonet bevestigd, meldt Het Belang Van Limburg.

De negentienjarige jongen was donderdag met vrienden gaan zwemmen in de verlaten plas. Op een gegeven ogenblik kwam de jongeman niet meer boven. Zijn vrienden snelden ter hulp, maar vonden hem niet meer. Donderdagavond werd tot middernacht gezocht met bootjes en zeventien duikers. Vrijdagochtend werd de zoekactie hervat.

Volgens de politie Lanaken-Maasmechelen gaat het om een natuurlijk overlijden. De jongen is door verdrinking omgekomen en er is geen sprake van verdachte omstandigheden. De familie is op de hoogte gebracht en wordt bijgestaan door slachtofferbejegening.