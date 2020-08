Jordi Cruijff trekt naar China en wordt trainer bij Shenzhen

Jordi Cruijff volgt de opgestapte trainer Roberto Donadoni op als hoofdtrainer bij het Chinese Shenzhen FC.

De 46-jarige Cruijff komt zondag aan in China en zal in verband met de corona-uitbraak eerst in quarantaine gaan. Hij wordt bij zijn nieuwe werkgever bijgestaan door assistent-coach Zhang Xiaorui en door Gao Lin als assistent-coach en aanvoerder. Zhang blijft zolang de nieuwe trainer de groep niet kan leiden, optreden als hoofdcoach.

Shenzhen FC is blij met de komst van de Nederlandse oefenmeester. “Cruijff heeft lange tijd gewerkt bij eersteklas clubs in Europa, begrijpt de dynamiek van het wereldvoetbal, heeft uitgebreide ervaring op het gebied van teammanagement en coaching en is bekend met de Chinese Super League”, aldus de club.

China is geen onbekend land voor Cruijff. In 2018 stapte hij halverwege het seizoen in bij Chongqing Lifan en wist degradatie uit de Chinese Super Liga af te wenden. In het seizoen daarop leidde hij het team naar een plaats in de top 10 van de competitie.