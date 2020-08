Preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette stoppen ermee: nu liberalen of groenen aan zet?

Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) stoppen als preformateurs. De twee gaan maandag aan koning Filip voorstellen om de leiding van de formatie aan de liberalen of de groenen over te geven.

De liberale partijen zaten vrijdagochtend nog samen met de preformateurs De Wever en Magnette. Het overleg volgde op het gezamenlijk persbericht van de liberalen en de groenen van donderdag, waarin de vier partijen inhoudelijke reserves over het communautaire formuleerden, maar ook de druk op de preformateurs verhoogden om een keuze te maken voor een coalitie. Ze benadrukten dat ze “weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden”.

De preformateurs onderhandelden de voorbije weken zowel met de liberalen als de groenen voor de vorming van een federale regering. De Wever en Magnette zochten nog één extra partner bovenop hun ‘bubbel van vijf’, met socialisten en christendemocraten, om aan een meerderheid te komen.

Kort na de meeting van vrijdag volgde het nieuws dat de preformateurs de handdoek gooien. Vooral de liberalen worden in preformateurskringen met de vinger gewezen. De Wever en Magnette hebben “moeten vaststellen dat de liberalen niet over de inhoud willen praten alvorens er een keuze gemaakt wordt over de samenstelling van de regering”, luidt het. “Met de groenen lukte dat wel. Met hen is meer dan zes uur gesproken de voorbije dagen, met de liberalen nauwelijks 60 minuten.”

Of de demarche van De Wever en Magnette definitief is, is voorlopig onduidelijk. Het is immers nog steeds de bedoeling om pas maandag bij de koning langs te gaan, zoals bij hun laatste bezoek werd afgesproken. Dat die timing niet vervroegd wordt, heeft volgens een ingewijde echter vooral te maken met de beschikbaarheid van de koning.

“Donderdag al duidelijk dat er geen meerderheid was”

“Het was donderdag al duidelijk dat er geen meerderheid was voor de voorliggende formule.” Dat valt vrijdag te noteren bij de spelers in de federale formatie. De kern was een uitruil tussen een communautaire hervorming en een linkser sociaal-economisch beleid. Voor groenen noch liberalen zat daar genoeg eten en drinken in.

Groen werd aanvankelijk uitgenodigd op vrijdag, maar die invitatie werd te elfder ure weer ingetrokken. “Het leek er dan ook op dat de preformateurs hun keuze voor de liberalen hadden gemaakt”, zegt een bron bij Groen. De vergadering verliep zo moeilijk dat De Wever en Magnette onmiddellijk daarna de handdoek gooiden.

Voor Groen was het project van N-VA en PS alleszins niet te slikken. Het ging om een optelsom van moeilijk te verteren maatregelen, met daarbovenop een communautaire hervorming die niet door de beugel kon voor ons, klinkt het.

Groenen noch liberalen willen vrijdag vooruitlopen op een formatie-opdracht die mogelijk hun richting uit komt. “We zijn altijd beschikbaar in deze formatie”, klinkt het bij beide partijen. Die lieten overigens donderdag al duidelijk uitschijnen dat er naast een aantal overeenkomsten ook veel verschillen bestaan tussen groen en blauw.

