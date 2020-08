Weinig kans dat scholen vandaag al weten waar ze op 1 september aan toe zijn

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zit straks samen met alle stakeholders van het onderwijs over de heropstart van de scholen. Het belooft een discussie op het scherp van de snee te worden, en de kans is groot dat er strengere maatregelen komen voor die steden of regio’s waar het aantal besmettingen hoog ligt. Weyts houdt er rekening mee dat er vandaag nog niet over alles beslist zal worden, ook al komt 1 september nu zeer dichtbij.