Opa (70) krijgt 60 maanden cel voor verkrachting kleindochtertje: “Ik weet niet wat me bezield heeft”

Brugge - Een 70-jarige Bruggeling heeft 60 maanden celstraf gekregen, waarvan 37 maanden effectief, voor de verkrachting van zijn kleindochter. Het meisje was op het moment van de feiten nog geen twee jaar oud.

De bal ging aan het rollen toen de ouders van het slachtoffer in het najaar van 2019 een babyfoon met videofunctie installeerden. De beelden van het toestel bevestigden hun vermoeden dat opa Marc B. (70) hun dochtertje seksueel misbruikte. Het meisje was op dat moment nog geen twee jaar oud. De ouders van het slachtoffer stapten halfweg december naar de politie waarna de Bruggeling werd opgepakt. Sindsdien zit hij in de cel.

Opmerkelijk: door de berichtgeving in de media dook er nog een tweede slachtoffer op. De vrouw is het kleinkind van de nicht van B. en werd tussen 1995 en 1998 door hem aangerand. Bij aanvang van de feiten was ze vijf jaar oud. “Zij durfde nooit iets te vertellen uit schrik om niet geloofd te worden”, pleitte haar advocaat Elise Standaert tijdens het proces in de Brugse rechtbank. “Maar toen ze las wat de beklaagde gedaan had, vond ze toch de moed om aangifte te doen.”

“Ik weet niet wat me bezield heeft”

Tijdens zijn proces gaf B. de feiten ten aanzien van zijn kleindochter toe en bood de ouders zijn excuses aan. “Ik weet niet wat me bezield heeft”, stelde hij. “Het is echt maar één keer gebeurd. Het spijt me.” B. ontkende evenwel met klem dat hij een tweede slachtoffer had gemaakt. Het openbaar ministerie vroeg vijf jaar cel voor B. De rechter maakte er vrijdag 60 maanden cel van, waarvan 37 effectief. Zowel het misbruik van de kleindochter als de feiten uit de jaren 90 achtte de rechtbank bewezen.

Na het uitzitten van zijn celstraf zal B. nog vijf jaar ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank, die hem zo nodig opnieuw achter de tralies kan zetten. De rechter legde de Bruggeling ook voor twintig jaar een verbod op om functies uit te oefenen waarbij hij met kinderen in contact kan komen. Aan de burgerlijke partijen moet B. een voorlopige schadevergoeding van in totaal ruim 7.000 euro betalen.