FC Barcelona en Bayern München poeslief voor elkaar in de droomaffiche van de halve finale: “Het gaat spannend worden”

Lionel Messi en Luis Suarez draaien al even warm in Lissabon Foto: EPA-EFE

De derde kwartfinale van de Champions League spreekt wellicht het meest tot de verbeelding. Grootmachten FC Barcelona en FC Bayern München bekampen elkaar vrijdagavond in Lissabon. De coaches blikken met opvallend veel wederzijds respect vooruit op de kraker.

Bayern lijkt op papier toch lichtjes favoriet. Terwijl FC Barcelona even moest wroeten tegen Napoli in de kwartfinales, waren de Duitsers oppermachtig tegen Chelsea. In Londen werd met 0-3 gewonnen, in de terugwedstrijd gingen de Blues met 4-1 kansloos voor de bijl.

Toch loopt er bij de Catalanen nog steeds ene Lionel Messi rond, dus met dit FC Barcelona ben je nooit zomaar klaar, beseft ook coach Hans-Dieter Flick. De Duitser wil zijn tegenstander wel niet herleiden tot de persoon van Messi. “Het is niet Bayern tegen Messi”, tempert Flick op de persconferentie voor de wedstrijd. “Uiteraard is hij van wereldklasse. We hebben nagedacht over hoe we hem zullen opvangen. Hoe we dat gaan doen? Dat ga ik hier niet uit de doeken doen.”

Flick gelooft dat geluk een rol zal spelen om de finale te bereiken: “Beide teams hebben enorm veel kwaliteit in hun rangen. We weten allemaal dat wanneer twee van zulke topteams elkaar treffen, dat geluk een bepalende factor kan zijn. Maar wij willen ons eigen geluk afdwingen.”

Flick heeft een plannetje klaar om Messi af te stoppen Foto: Photo News

Sétien: “Wij zijn nog steeds FC Barcelona

Quique Sétien moet de Champions League winnen wil hij zijn eerste seizoen nog afsluiten met een prijs. Geen evidente opgave volgens de Spaanse coach: ““Bayern heeft een ongelofelijk sterk team. Maar wij zijn nog steeds FC Barcelona en zullen in de wedstrijd ons ding doen. Het zal een erg spannende match worden met veel kansen aan beide zijden.”