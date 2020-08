Rechter eist van campagne-Trump bewijzen dat briefstemmen fraude in de hand werkt

Een federale rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de campagne-Trump en de Republikeinse Partij gelast hun stelling te staven dat er fraude is bij briefstemmen in die electoraal fel bevochten staat, zo heeft nieuwszender CNN vrijdag bericht.

President Donald Trump zegt herhaaldelijk dat massaal stemmen per post fraude in de hand werkt. De Democraten hebben hun rivalen gevraagd informatie en documenten te geven waaruit moet blijken welke stappen de Grand Old Party heeft ondernomen om de mogelijkheid van fraude te onderzoeken. Iets wat de Republikeinen en de campagne-Trump hebben geweigerd.

Een rechter besliste nu dat de Grand Old Party en de campagne-Trump met die bewijzen voor de pinnen moeten komen.