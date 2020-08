Protesten Wit-Rusland: tweeduizend gevangenen vrijgelaten

Na duizenden arrestaties bij de protesten tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekajsenko zijn meer dan 2.000 mensen vrijgelaten. Dat meldt het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag aan het staatspersagentschap Belta. De regering stelt nog meer vrijlatingen in het vooruitzicht. Vrijdag zijn er ook stakingen in verschillende fabrieken.

In de nacht van donderdag op vrijdag waren al eerste gevangenen vrijgelaten. Vele van hen getuigden over zware mishandelingen in de gevangenis en toonden hun verwondingen.

Sinds de omstreden presidentsverkiezingen van zondag vinden er dagelijks massale protesten plaats in het land. Bijna 7.000 mensen zijn daarbij opgepakt, honderden raakten gewond.

Ook vrijdag zijn er opnieuw menselijke kettingen. Het ministerie sprak van een overwegend vreedzaam verloop. De manifestanten beschuldigen de politie van geweld en willekeurige arrestaties bij de protesten van de voorbije dagen.

Staking in verschillende fabrieken

Honderden arbeiders van tractor- en autofabrieken in Minks hebben vrijdag het werk neergelegd, uit protest tegen de repressie tegen manifestanten die de herverkiezing van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko hekelen.

De arbeiders en bedienden verzamelden zich op de binnenplaatsen van de fabrieken MTZ (waar tractors worden gemaakt) en MAZ (auto’s), zo zagen journalisten van het Franse persagentschap AFP.

Eerder had Loekasjenko al gewaarschuwd voor stakingen bij staatsbedrijven.

Tichanovskaja roept op tot vredevolle protesten

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja heeft de burgemeesters van de Wit-Russische steden opgeroepen om vredevolle protesten toe te laten komend weekend. Ze heeft ook haar aanhangers gevraagd om een onlineformulier te ondertekenen waarin ze een hertelling eist van de presidentsverkiezing van afgelopen zondag. Die werd gewonnen door zittend president Aleksandr Loekasjenko, maar de oppositie is ervan overtuigd dat er is gefraudeerd bij de stembusgang.

“Voor mij en voor iedereen van ons is het menselijk leven het meest waardevol. We moeten het geweld in de straten van de Wit-Russische steden stoppen”, zei ze in een video op sociale media. “We hebben altijd gezegd dat het noodzakelijk is om onze keuze te verdedigen enkel via legale, geweldloze methodes. De autoriteiten hebben de vreedzame betogingen van burgers op straat in bloedige chaos gestort.”