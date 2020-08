Zweedse aanvaller Kerim Mrabti in beeld bij KV Mechelen

In de speurtocht naar offensieve versterking heeft KV Mechelen zijn oog laten vallen op Kerim Mrabti (26). De Zweed met Tunesische roots zit zonder club nadat zijn contract bij het Engelse Birmingham in juni afliep.

Mrabti reisde eerder deze week af naar Mechelen om er de club te komen bezoeken en te onderhandelen over een contract. Eerstdaags zou hij de knoop doorhakken. Ook de uittredende Zweedse kampioen Djurgarden, waar Mrabti meetraint om zijn conditie te onderhouden, wil hem graag vastleggen maar Mrabti verkiest een nieuw buitenlands avontuur.

Mrabti brak in 2015 door bij Djurgardens waar hij in zijn eerste seizoen werd verkozen tot beste nieuwkomer in de Zweedse competitie. In drie seizoenen was hij er goed voor 18 doelpunten en 14 assists in 77 wedstrijden. In de zomer van 2018 stond hij nog in de belangstelling van Anderlecht én Club Brugge maar koos hij voor Birmingham City in de Engelse Championship. Na twee seizoenen waarin Mrabti nooit kon uitgroeien tot vaste waarde (27 wedstrijden, 3 goals) werd zijn contract er niet verlengd.

Bij de nationale ploeg van Zweden verzamelde Mrabti drie caps in vriendschappelijke wedstrijden. Tunesië, het geboorteland van zijn vader, was geïnteresseerd om hem op te nemen in zijn selectie voor het WK 2018 maar Mrabti koos voor Zweden.

Zweedse collega’s omschrijven Mrabti als een technisch vaardige offensieve middenvelder die ook als tweede spits of op de flanken kan uitgespeeld worden. Een polyvalente aanvallende pion dus, exact waar KV Mechelen naar op zoek is.