De begrafenis van Ilse Uyttersprot werd vrijdagavond gevolgd in het Gudul’s café in Moorsel, het stamcafé van Ilse. Een twintigtal inwoners van Moorsel keken er aandachtig naar de emotionele uitvaart.

Meer dan één uur lang was het muisstil in het Gudul’s café. Een twintigtal klanten volgden de begrafenis van Ilse Uyttersprot via de tv in het café van de 80-jarige Lea Vinck. Zij heeft veel mooie herinneringen ...