Federale formatie: koning keert terug uit vakantie

Koning Filip zou volgens SudInfo ‘haastig’ teruggekeerd zijn uit vakantie en zou vrijdagmiddag landen in Brussel. Dat deed hij omdat de preformateurs De Wever en Magnette vrijdag de handdoek in de ring gooiden als preformateurs en er nu moet nagedacht worden over de volgende stap in de formatie.