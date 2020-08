De pest, een ijskoude winter en dan die dodelijke val: het korte maar bewogen leven van Maria van Bourgondië

Het leven van Maria van Bourgondië was kort maar hevig. Ze was amper 20 toen haar vader sneuvelde. Maximiliaan van Oostenrijk werd de nieuwe man in haar leven. Zie hoe de ­onhandige Habsburger de anjer uit haar keurslijf prutste om met haar te mogen trouwen, hoe ze samen schaatsten over de bevroren weilanden in Brugge. En hoe Maximiliaan in 1482, kort na die ijskoude winter, komt aansnellen als zijn jonge vrouw zieltogend naast haar paard ligt in Wijnendale.