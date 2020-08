Anuna De Wever en andere Europese klimaatjongeren volgende week op bezoek bij Merkel

Volgende week donderdag ontvangt de Duitse bondskanselier Europese klimaatjongeren om te praten over klimaatbescherming, zo heeft de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert vrijdag meegedeeld. Volgens het Duitse persagentschap dpa schuiven ook de Belgen Anuna De Wever en Adélaïde Charliér mee aan tafel.

Merkel wil het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie gebruiken om vooruitgang te boeken op het vlak van klimaatbescherming. Naast De Wever en Charlier zullen ook de Zweedse Greta Thunberg en de Duitse Luisa Neubauer bij het gesprek met de bondskanselier aanwezig zijn.

Vorige maand riepen de vier klimaatjongeren de Europese staatshoofden en regeringsleiders samen op om dringend maatregelen te nemen om een klimaatramp te voorkomen. In een open brief eisten ze onder meer de stopzetting van de investeringen en subsidies in fossiele brandstoffen.

De brief werd ondertekend door meer dan 120.000 mensen, waaronder de 22-jarige Pakistaanse mensenrechtenctiviste Malala Yousafzai en tal van beroemdheden zoals Hollywood-ster Leonardo DiCaprio.