Zulte Waregem moet zondag zonder Opare naar Beerschot, winnen is intussen al een must

Zondag gaat Zulte Waregem op bezoek bij Beerschot. Essevee kon zijn eerste match niet winnen. Trainer Francky Dury vindt dan ook dat de wedstrijd van zondag meteen een belangrijke is. “Tegen Genk wilde ik ook enkel winnen en dat ga ik nu herhalen. Als je geen punten haalt in de eerste match, moet je de tweede winnen. Je moet zo snel mogelijk punten pakken.”

Beerschot wist zijn openingswedstrijd wel winnend af te sluiten op het veld van KV Oostende. De promovendus liet een goede indruk na op Dury. “Je ziet dat er een team op het veld staat. Dat verrast me niet, want ze hebben zich moeten klaarstomen voor de promotiefinale. Die ploeg heeft weken aan een stuk een team gesmeed dat moest klaar zijn voor die wedstrijd. En dat waren ze. Het is een promovendus, pakte de titel én won zijn openingsmatch. Dan zit je in een goede vibe. Wij hebben dat ook meegemaakt in 2006. We promoveerden, wonnen onze openingsmatch op het veld van Gent en daarna speelden we een fantastisch seizoen waarin we zesde werden en de beker wonnen. Wat wij konden, kan Beerschot ook.”

Dury verwacht zich dan ook aan een moeilijke partij. “Ze zullen met veel enthousiamse spelen, vanuit een stevige organisatie. Beerschot is nooit een makkelijke verplaatsing. Als je speelt tegen een ploeg die zijn eerste wedstrijd op verplaatsing wint, weet je dat ze in een goede flow zitten. Hun organisatie staat erg sterk, maar ze kunnen het spel ook zelf maken. Het is aan ons om oplossingen te vinden.” Vooral Marius Noubissi en Raphael Holzhauzer maakten indruk op Dury. “Holzhauzer heeft een fantastische linkervoet en zijn stilstaande fases zijn altijd gevaarlijk. Noubissi is dan weer een goede allround spits. Hij kan in het duel spelen, scoort makkelijk en is beweeglijk. Maar ook in de recuperatie hebben ze met Tom Pietermaat iemand met veel kwaliteiten. Het is gewoon een goede ploeg.”

Zulte Waregem zal het wel zonder Daniel Opare moeten doen. De Ghanees is geblesseerd en moet behoudens een mirakel verstek geven voor de partij van zondag. “Dat is jammer, want hij speelde erg goed tegen Genk. Maar het is zo. We moeten verder.” Door het uitvallen van Opare start de Fin Mikael Soisalo waarschijnlijk in de basis. Al sluit Dury een driemansdefensie nog niet uit.