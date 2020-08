Rellen in Blankenberge: één verdachte vrij onder voorwaarden

Blankenberge - Eén van de Brusselse jongeren die betrokken was bij de rellen op het strand van Blankenberge afgelopen weekend mag de gevangenis verlaten. Zijn twee kompanen blijven wel een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagmiddag. Hun advocaten hadden nochtans om hun voorlopige vrijlating gevraagd.

Alseny D. (18), Dalinshy B. (28) en Moïse B. (20) verschenen vrijdagmiddag dan toch persoonlijk in de raadkamer van Brugge. Hun zaak stond aanvankelijk ’s morgens gepland, maar toen was het trio zelf niet aanwezig. De nieuwe procedure stelt namelijk dat mensen die in de gevangenis toekomen niet naar het gerechtsgebouw overgebracht kunnen worden. “Ze legden nochtans allemaal een negatieve coronatest af”, zegt Yen Buytaert, advocaat van Alseny D. “En ze zitten met twee op cel. Dus we begrijpen niet waarom ze niet overgebracht kunnen worden. Wij stonden er dan ook op dat ze zelf aanwezig konden zijn.” De voorzitter had begrip voor die vraag en stelde de zaak naar ’s middags uit.

Daar kreeg enkel Alseny D. positief nieuws te horen. Hij werd door de raadkamer namelijk voorwaardelijk vrijgelaten. “Mijn cliënt is op de camerabeelden helemaal niet te zien”, zegt zijn advocaat Yen Buytaert. “Hij verklaarde dat hij werd opgepakt nog voor de commotie echt begon. En de beelden bevestigen dat ook.” De jongeman kreeg heel wat gebruikelijke voorwaarden opgelegd waar hij zich nu aan moet houden. De opvallendste: een verbod om zich naar de kuststreek te begeven. Het parket kan wel nog beroep tegen zijn vrijlating aantekenen.

Moïse B. en Dalinshy B. moeten wel een maand langer in de gevangenis blijven. Hun aanhouding werd verlengd en daar heeft het feit dat zij op de beelden wel heel duidelijk te zien zijn ongetwijfeld mee te maken. Die tonen namelijk hoe Moïse B. met een parasol, strandstoelen en palletjes naar de toegesnelde politie gooit. “Hij heeft in de raadkamer toegegeven dat hij betrokken was bij de feiten”, zegt zijn advocaat Annelien Welvaert. “Hij betwist wel met klem dat hij de aanstoker is geweest. Hij is er pas in een latere fase bij gekomen.” Dalinshy B. is dan weer te zien terwijl hij naar een agent spuwt en diezelfde politieman even later een lege, glazen fles naar het hoofd slingert.

Het trio is bij de Brusselse politie bekend als leden van een jeugdbende. Ook een vierde relschopper werd kort na de feiten opgepakt. Het ging om een jongeman die nog net minderjarig was. Hij gooide een parasol naar de politie en kreeg van de jeugdrechter een werkstraf opgelegd.