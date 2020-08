Céline Dept is met 9,7 miljoen volgers de populairste TikTokker van België: “Ik lig niet wakker van de kritiek”

Céline Dept heeft meer volgers op TikTok dan dat er mensen in Vlaanderen wonen. De 20-jarige uit Herzele heeft dan ook heel wat over voor haar favoriete medium: “Ik spendeer iedere dag vijf uur aan het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van mijn TikToks.” Samen met haar vriend - die ook al de kaap van 1 miljoen volgers heeft overschreden - post ze allerlei video’s: van dansen tot voetballen tot tutorials. Dat de app mogelijk geen lang leven beschoren is, nu ze mogelijk verboden wordt, laat ze niet aan haar hart komen: “Ik lig niet wakker van de kritiek, op elke app is wel iets aan te merken.”