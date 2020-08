Doorstaat onze economie corona nu beter of slechter dan die van onze buurlanden? “Een typische middenmoter, zoals wel vaker”

Nu ook Nederland de economische schade heeft opgemeten die het coronavirus in het tweede kwartaal heeft aangericht, is het tijd om een Europese balans op te maken. En daaruit blijkt dat ons land, ondanks een krimp die de groei van de voorbije 11 jaar ongedaan maakte, ergens in de middenmoot eindigt. Zoals wel vaker.

Eerst even wat cijfers: in ons land is de economie er in het tweede kwartaal met 12,2 procent op achteruitgegaan. Daarmee doen we minder goed dan Nederland (-8,5 procent) en Duitsland (-10,1 procent) ...