Vlaams-Brabants gouverneur verplicht burgers om steeds mondmasker bij zich te hebben

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte verplicht iedereen om steeds een mondmasker bij zich te hebben. Hij wil hiermee discussies vermijden met burgers die de uitvlucht hanteren dat ze geen mondmasker bij hebben om dit niet te dragen op plaatsen waar dit overeenkomstig federale of gemeentelijke maatregelen verplicht is.

Naast de federale maatregelen met betrekking tot de mondmaskerplicht hebben diverse Vlaams-Brabantse gemeenten specifieke gebieden afgebakend waar het mondmasker moet gedragen worden. Omdat mensen om die reden wel eens voor onvoorziene omstandigheden komen te staan waarbij ze plots een mondmasker nodig hebben, legt de gouverneur vanaf vandaag iedereen in Vlaams-Brabant de verplichting op om er steeds een bij zich te hebben.

Er staat geen strafbepaling in het politiebesluit dat de provinciegouverneur hierover uitvaardigde.

“Dit is een bewuste keuze”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Het is immers niet de bedoeling dat de politie actief dit besluit gaat handhaven. De bedoeling is een duidelijke boodschap te geven zodat discussies met burgers die uitvluchten zoeken om het mondmasker niet te dragen, omdat ze er geen bij hebben, te kunnen weerleggen. Wie altijd zijn masker bij zich heeft, moet het niet altijd dragen, maar kan wel vlot aan de verplichting voldoen als die er is”.