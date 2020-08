Collega’s en partijgenoten nemen afscheid: “Ilse Uyttersprot was een beetje zoals priester Daens: ook voor de kleine mens deed ze steeds haar best”

In brasserie De Looyerij in sportcentrum Schotte, een van de realisaties van ex-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot, kwamen heel wat mensen van CD&V samen om haar begrafenis mee te volgen op groot scherm. “Vanuit Hofstade naar hier heb ik gebeefd, maar ik vind het belangrijk om hier vandaag aanwezig te zijn onder partijgenoten.”

Een collectieve krop in de keel werd doorgeslikt in De Looyerij toen Janik, zoon van Ilse, aan zijn speech begon. “We weten dat je fier was op ons, mama. Je was onze supporter van het eerste uur, zowel ...