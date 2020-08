West-Vlaams gouverneur Decaluwé grijpt in en waarschuwt: “Overtredingen van corona-maatregelen zullen streng bestraft worden”

Carl Decaluwé (CD&V), de gouverneur van West-Vlaanderen, heeft op een persconferentie een aantal voorzorgsmaatregelen aangekondigd met het oog op het verlengde weekend. Zo is sterke drank op het strand verboden over de hele kust vanaf vrijdagavond tot en met 30 september. Decaluwé wil zo een herhaling van vorig weekend voorkomen, toen het tot knokpartijen kwam tussen oververhitte jongeren en de politie in Blankenberge en Knokke.

Decaluwé keerde vervroegd terug uit vakantie om - in het bijzijn van Blankbergs burgemeester Daphné Dumery (N-VA) en procureur Filiep Jodts - een waarschuwende vinger te heffen: een herhaling van vorig weekend mag niet meer voorvallen. “De beelden uit Blankenberge en Knokke zijn de hele wereld rondgegaan. Dat is dodelijk voor ons imago.”

Omdat 15 augustus jarenlang al traditioneel de drukste dag van het hele jaar aan de kust is (“200.000 bezoekers zijn dan geen uitzondering”), wil Decaluwé proactief zijn. “Iedereen blijft welkom aan de kust”, benadrukt de gouverneur weliswaar. “Maar informeer u over de drukte op uw bestemming. Raadpleeg voor vertrek dan ook de druktebarometer.” Als een kustgemeente op die barometer geel kleurt, wordt het afgeraden om nog te vertrekken.

Sterke drank verboden

Wie wel komt, moet rekening houden met een aantal nieuwe regels. “Uit het verslag van de incidenten blijkt dat sterke drank en ook drugs een grote rol speelden”, en dus is sterke dranke drank vanaf vrijdagavond niet meer toegelaten op het strand, en dat tot en met 30 september. “Feestjes met sterke drank bouwen op het strand is volledig uit den boze”, klinkt het. Het verbod geldt voor de volledige kust, ook wie aan een strandcabine zit mag geen sterke drank drinken. “Het is geen oplossing voor alle problemen, maar het moet een factor toch uitschakelen”, zegt Decaluwé. Strandbars mogen wél sterke drank blijven serveren, als ze een vergunning hebben. De regel is van kracht tot en met 30 september.

Decaluwé riep ook om “het werk van stewards en politie te respecteren”. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet vandaag al weten dat er dit weekend extra agenten naar de kust worden gestuurd, bovenop de federale agenten die elke zomer al naar de kustgemeenten worden gedetacheerd. Wie de coronaregels aan zijn laars lapt, zal het dan ook voelen, waarschuwt Decaluwé: “Wie de regels in de wind slaat, zal streng bestraft worden”. Zo riskeert wie toch sterke drank op het strand nuttigt een celstraf van 8 tot 14 dagen, en een geldboete van 26 tot 200 euro.

Stijgende coronacijfers

Decaluwé kwam ook terug op de sterk stijgende coronacijfers in West-Vlaanderen die het Nationaal Crisiscentrum vanmiddag bekendmaakte. Volgens de gouverneur is die toename “allicht volledig toe te schrijven aan de uitbraak bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke”. Maar om te vermijden dat die cluster een nieuwe besmettingshaard worden, hamert Decaluwé erop dat de betrokken personen de quarantaine goed naleven.