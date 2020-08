Nu er ook een testdorp op de luchthaven komt: wie kan er terecht, en wat kost het? En waarom blijft het Antwerpse testdorp onderbenut?

Zaventem -

Vanaf september zullen duizend reizigers per dag zich op de luchthaven kunnen testen op corona. In het Antwerpse testdorp blijft de capaciteit dan weer onderbenut. Enkel wie uit een gebied met code rood terugkeert en een formulier heeft ingevuld, of door contactopspoorders is gedetecteerd, krijgt een toegangscode. Wie zonder duidelijke symptomen voor alle zekerheid een test wil uitvoeren, moet een dokter overtuigen én krijgt de test zeker niet terugbetaald.