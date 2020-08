De man die de wereld behoedde voor WO III, al werd hem dat niet in dank afgenomen

De wereld had kunnen vergaan op 26 september 1983. Dat de aarde nu geen nucleaire woestenij is, is te danken aan één man. Een Rus die alle alarmbellen, computeranalyses en bevelen negeerde en zijn instinct volgde. Stanislav Petrov redde meer levens dan wie ook in de geschiedenis, maar werd niet beloond voor zijn koelbloedigheid. Integendeel.