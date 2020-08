Eerste beslissingen over onderwijs lekken uit: scholen starten met code geel

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zit vandaag samen met de stakeholders van het onderwijs over de heropstart van de scholen. Voor het kleuter- en lager onderwijs is er op zich geen probleem. Zij kunnen allemaal opnieuw naar school. Maar voor het secundair onderwijs ligt het moeilijker. Dit weten we al.

Uit verschillende bronnen heeft onze redactie vernomen dat de scholen zullen starten met code geel. Dat betekent dat kleuters en leerlingen in het lager onderwijs vijf dagen per week naar school zullen gaan. De leerlingen van het middelbaar moeten vier van de vijf dagen per week op school aanwezig zijn. Maar er is wel een uitzondering voor de eerste graad. Zij zullen in september, net zoals de kleuters en het lager onderwijs, opnieuw voltijds naar school kunnen.

Verder zou er ook beslist zijn dat de veiligheidsvoorschriften strenger moeten. Zo is al geweten dat leerlingen overal een mondmasker moeten dragen, behalve in de buitenlucht en als ze neerzitten.

Het is wel mogelijk dat er lokale verschillen zullen zijn. Als gemeenten of steden een bepaalde drempel overschreden hebben, kunnen er lokaal strengere regels komen. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze afwijken van code geel. Die beslissing zal wel moeten genomen worden in overleg met Celeval en kan door hogere instanties overruled worden.