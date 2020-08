Westerlo heeft zich versterkt met de Ivoriaan Kouya Mabea. De 21-jarige linksachter komt over van het B-team van de Portugese eersteklasser Vitoria Guimaraes en ondertekende in de Kempen een contract voor twee seizoenen met optie voor nog een jaar.

Mabea kwam begin 2018 in Portugal terecht. In meer dan twee jaar kwam hij er niet verder dan drie competitiewedstrijden in de tweede klasse.

Kouya Aristide Mabea vervoegt het team van onze Kemphanen! De vorige 2 seizoenen was hij aan de slag bij het B-team van de Portugese Eersteklasser Vitoria Guimaraes.https://t.co/iuBgBvXbUX — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 14, 2020

(belga)