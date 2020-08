Europese Commissie sluit eerste vaccin deal met Britse AstraZeneca: “Basiscontract voor de aankoop van 300 miljoen dosissen ligt klaar”

De Europese Commissie kondigde vrijdag aan dat zij een akkoord heeft bereikt met het Europese farmabedrijf AstraZeneca om de levering van 300 miljoen doses van haar Covid-19 vaccin te garanderen, mocht het door het bedrijf ontwikkelde vaccin effectief blijken te zijn en worden goedgekeurd voor het op de markt brengen ervan.

Het onderzoek is na de eerste, bemoedigende tests klaar voor de volgende fase: bij tienduizenden mensen kijken of het vaccin hen beschermt tegen Covid-19. Wereldwijd zitten slechts vijf van een tweehonderdtal kandidaat-vaccins reeds in deze laatste fase. En al rondde Oxford en AstraZeneca die laatste fase nog niet af, Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk kochten samen al 300 miljoen doses, met een optie van 100 miljoen extra doses.

Dat leidde tot wrevel bij andere EU-landen. Nu neemt de Europese Commissie die deal dus over. Het is de bedoeling dat de vaccins worden verdeeld onder de EU-bevolking, maar ook onder andere Europese landen en armere landen elders in de wereld.

bekijk ook

Explainer - Waarom duurt het zo lang om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen?

Explainer - Hoe werken vaccins?